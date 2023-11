Parkplatznot am Zwickauer Klinikum: Braucht es ein Parkhaus?

Aus dem Stadtrat kommt die Forderung nach neuen Parkplätzen, was auch Oberbürgermeisterin Arndt unterstützt. Nur: Womöglich ist die Zeit des kostenlosen Parkens am Krankenhaus dann vorbei.

Der junge Mann hat mit seinem Auto schon ein paar Runden gedreht, dann hält er an und lässt die Seitenscheibe runter. Nein, er möchte sich nicht für die Zeitung fotografieren lassen, es geht ihm nicht so gut. Er will in die Notaufnahme. Akute Atemnot. Er fährt Runden um den Besucherparkplatz auf der Steinpleiser Straße, oben am...