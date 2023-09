Physik kinderleicht: Zwickauerin erklärt auf Youtube naturwissenschaftliche Experimente

In Videos für Kinder ab zwei Jahren zeigt Nadine Halle spannende Versuche rund um Energie, Schwerkraft oder Licht. Dafür nutzt sie, was jeder zu Hause hat. Ihr Motto: Kleiner Aufwand – großes Wissen.

Wie macht man seinen eigenen Sternenhimmel? Warum entsteht ein Regenbogen? Weshalb wird Wasser zu Eis? Und wieso werden schwarze Bausteine in der Sonne so viel heißer als grüne oder rote? Nadine Halle (34) aus Zwickau hat auf all das eine Antwort. Das Besondere: Sie erklärt es schon für Kinder ab zwei Jahren – auf ihrem Youtube-Kanal...