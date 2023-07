Polizei beschlagnahmt bei Hausdurchsuchung in Zwickau acht Kilogramm Cannabis

Crossen.

Bei einer Durchsuchung in Zwickau sind große Mengen Cannabis aufgefunden worden. Das sagte Christian Schünemann, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, am Freitag. Beamte der Kriminalpolizei hatten bereits Anfang Juli in einem abgestellten Fahrzeug im Ortsteil Crossen rund acht Kilogramm Cannabis entdeckt. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, die bereits im Jahr 2022 begannen. In diesem Zusammenhang wurden auch ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag sowie zwei Fahrzeuge sichergestellt, heißt es. Zwei Deutsche im Alter von 20 und 22 Jahren stehen im Verdacht, mit dem Cannabis im Raum Zwickau Handel getrieben zu haben. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (jarn)