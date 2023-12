Polizei sucht mit großem Aufgebot nach vermisster 13-Jähriger in Mülsen – und ist erfolgreich

Eine Teenagerin aus dem Mülsener Ortsteil St. Jacob war seit Montagmorgen nicht mehr gesehen worden. Am Nachmittag gab es Entwarnung.

Mülsen. Mit einer öffentlichen Fahndung und einem Großaufgebot an Polizisten hat die Polizei am Montag in Mülsen nach einer 13-Jährigen gesucht, die am Morgen nicht in der Schule angekommen war. Gegen 15.30 Uhr dann die Erleichterung: Das Mädchen wurde in Zwickau gefunden. Zu Einzelheiten wollte sich die Polizei noch nicht äußern.

Laut Polizei hatte die 13-Jährige die elterliche Wohnung in der St. Jacober Nebenstraße kurz nach 7 Uhr verlassen, um zur Bushaltestelle am ehemaligen Hotel „Linde“ an der B 173 zu laufen. Dort sei sie aber nie angekommen, ihr Aufenthalt blieb unbekannt. Mit einem Fahndungsaufruf bat die Polizei die Bevölkerung am Mittag um Mithilfe. Bürgermeister Michael Franke (Freie Wähler) reagierte betroffen: „Es ist ja nur ein Katzensprung bis zur Bushaltestelle.“ Wie er erklärte, half die Gemeinde dabei, die Fahndungsblätter zu verteilen. „Mehr können wir nicht tun, momentan ist das Sache der Polizei.“