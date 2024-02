Polizeihubschrauber sichern Fußballspiel ab

Zwei Hubschrauber kreisten im Tiefflug über der Zwickauer Innenstadt. Sie sicherten das Heimspiel des FSV Zwickau aus der Luft ab.

Am Samstagnachmittag war viel los am Himmel über der Zwickauer Innenstadt. Leser der „Freien Presse“ waren überrascht, als sie zwei große Polizei-Hubschrauber bemerkten, die langsam und in niedriger Höhe über der Innenstadt kreisten und damit auch einen entsprechenden Lärmpegel verursachten. Es handelte sich jedoch nicht, wie spekuliert...