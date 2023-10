Ponyreiten bei Kirmes in Ortmannsdorf

Am Sonntag wird auf dem Ungerhof mit Bier und Blasmusik gefeiert.

Auf dem Ungerhof an der Wildenfelser Straße 19 in Ortmannsdorf wird am Sonntag Kirmes gefeiert. Wie Reiterhof-Chef Dieter Unger mitteilte, erwartet die Besucher ab 14 Uhr ein buntes Programm. Die Hartensteiner Musikanten wollen für stimmungsvolle Blasmusik sorgen, die Witzeerzähler Rudi und Karl-Heinz für Lachmuskeltraining. Für...