Postbriefkasten in Wilkau-Haßlau mit Böller gesprengt: Was passiert mit dem Inhalt?

Die Polizei konnte die Sachbeschädigung am Sonntagabend durch einen Zeugenhinweis schnell aufklären. Ein 17-Jähriger soll dafür verantwortlich sein.

Mit Böllern hat ein 17-Jähriger einen Briefkasten der Deutschen Post an der Joliot-Curie-Straße in Wilkau-Haßlau gesprengt. Der laute Knall war am Sonntag gegen 18.40 Uhr zu hören. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei die Sachbeschädigung schnell aufklären. Beamte des Polizeireviers in Werdau stellten den 17-Jährigen, der sich durch...