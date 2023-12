Prozess in Zwickau: Stalker schmiert seiner Ex-Freundin ein Hakenkreuz vor die Haustür

Seit Jahren macht ein Zwickauer seiner Ex-Partnerin das Leben zur Hölle, schmeißt ihr eine tote Ratte in den Briefkasten, zersticht Reifen. Vor Gericht gibt die junge Frau Einblicke in ein Leben voller Angst.

Richter Torsten Sommer muss in Worte kleiden, was sich eigentlich nur schwer aushalten lässt. „Es ist erschütternd, was wir von der Zeugin heute gehört haben“, fasst der Richter am Landgericht in seiner Urteilsbegründung zusammen. Vor ihm sitzt ein 39-jähriger Zwickauer, für den es über die Jahre hinweg zu seinem festen...