Qualmende Mikrowelle: Evakuierung von Zwickauer Rathaus aufgehoben

Am Donnerstagmittag schlug die Brandmeldeanlage Alarm – Zahlreiche Mitarbeiter mussten das Haus verlassen.

Wegen eines Feueralarms haben Rathausmitarbeiter ihre Mittagspause am Donnerstag zwangsweise auf dem Hauptmarkt verbracht. Kurz nach 12 Uhr ging die Alarmanlage für das gesamte Haus los, in dem auch ein großes Modegeschäft und ein Restaurant untergebracht sind. In dem Gebäude hatte ein Brandmelder angeschlagen. Nach Angaben der Stadtverwaltung...