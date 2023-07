Rappen als Deutsch-Nachhilfe: Studienkreis Zwickau checkt neue Wege aus

Was hat Goethe mit Rap zu tun? Das weiß Deutschrapper Danny Fresh. In sechs Onlinevideos zeigt er, wie Schüler eigene Raps texten und performen können. Und so ganz nebenbei Spaß an Sprache entdecken.

Endlich Sommerferien und keinen Bock auf Nachhilfe? Das wollen die Studienkreise Zwickau, Wilkau-Haßlau und Neukirchen ändern. Mit einer Deutschlektion, die kostenlos, kreativ und freiwillig daherkommt. Unter dem Titel „Deutsch beste Fach" zeigen sechs Onlinevideos des Nachhilfe-Unternehmens Studienkreis, wie Schüler in wenigen Schritten...