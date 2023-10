Reinsdorf: Erweiterung des Rückhaltebeckens

Die Bauarbeiten sollen bis Mai 2024 dauern. Verkehrseinschränkungen gibt es aber keine.

Ab dem 1. November sind Bauarbeiten am Regenrückhaltebecken in Höhe der Poststraße in Reinsdorf geplant. Das vorhandene Regenrückhaltebecken wird dabei erweitert. Damit wird ein zusätzlicher Rückhalteraum von 19.000 Kubikmetern zur Verfügung stehen. Zudem wird ein Ablaufgraben bis zum Morgensternweg angelegt. Das sagt Franz Grossmann,...