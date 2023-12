Reinsdorfer Weihnachtsmarkt lockt mit Premiere am zweiten Adventswochenende

Was darf’s sein? Eine Bahnfahrt mit dem Nikolaus, selbst gemachte Räucherkerzen oder ein Fackelumzug? All das und mehr bietet Reinsdorf vom 8. bis 10. Dezember. Zu erleben ist auch etwas Einmaliges.

Das zweite Adventswochende hat in Reinsdorf einiges zu bieten. Los geht es bereits am Freitag. Zum ersten Mal sind an diesem Wochenende rund 25 Kinder aus der Gemeinde mit einer ganz besonderen Überraschung zu erleben. Dabei knüpfen sie an eine Reinsdorfer Tradition an.