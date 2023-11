Remse: Unfall mit drei Verletzten bei schneeglatter Fahrbahn

Auf der Bundesstraße 175 kam bei Remse eine Autofahrerin ins Schleudern und pralle erst gegen eine Leitplanke und dann gegen einen Baum.

Ein Unfall auf der Bundesstraße 175 in Remse endete am Samstagabend mit drei Verletzten und einem Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Gegen 21 Uhr geriet die 20-jährige Fahrerin eines Honda Accord aufgrund der schneeglatten Fahrbahn in einer Doppelkurve in Richtung Remse ins Schleudern und prallte zuerst gegen die Leitplanke. Anschließend kam das...