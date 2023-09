Rohrschaden: Eckersbacher einen Tag ohne Trinkwasser

Stundenlang haben Haushalte in Eckersbach am Donnerstag kein Trinkwasser aus dem Hahn bekommen. Grund war ein Rohrbruch.

In Zwickau-Eckersbach hat es am Donnerstag tagsüber in mehreren Haushalten kein Trinkwasser aus dem Hahn gegeben. Das berichteten Betroffene im Online-Netzwerk Facebook. Wie Anja Fischer von den Wasserwerken Zwickau auf Anfrage der „Freien Presse“ sagte, war es zuvor in der Komarowstraße gegen 8.54 Uhr zu einem Rohrschaden gekommen. „Davon...