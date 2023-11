Rund 300 Tiere bei Mülsengrundschau

Verschiedene Tauben-, Hühner- und Wassergeflügelrassen werden am Wochenende 25./26. November gezeigt.

Die 22. Mülsengrundschau findet am Wochenende 25./26. November in der Vereinshalle in Mülsen St. Niclas statt. Die Ausstellung wird in diesem Jahr von dem Rassegeflügelzuchtverein Niclas/Jacob ausgerichtet. Es werden rund 300 Tiere erwartet, die von den Züchtern gezeigt werden. Zu sehen sind die Ergebnisse der züchterischen Arbeit dieses...