Sachsenring: Mann mit schweren Verbrennungen in Spezialklinik

Ein schwerer Zwischenfall ereignete sich auf dem Campingplatz Ankerberg, als einige junge Männer am Auspuff eines Motorrades bastelten. Durch eine Stichflamme wurden zwei von ihnen verletzt, einer davon schwer. Der 34-Jährige kam mit Verbrennungen in einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher...