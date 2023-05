Schockanrufer im Landkreis Zwickau erfolgreich: Seniorin übergibt fünfstellige Summe

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Kriminelle in Wildenfels fette Beute gemacht. Ein Unbekannter rief am Mittwoch eine Seniorin an und sagte der Frau am Telefon, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Nur gegen eine Kaution könne sie auf freiem Fuß bleiben, so die Lüge. Nach Angaben der...