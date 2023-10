Schönfels: Wichtigstes Feuerwehrfahrzeug rechtzeitig neu bereift

Die Reifen von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sind vergleichsweise nur wenige Kilometer unterwegs, doch ihr Verschleiß ist hoch. Unterstützung kam von einem Reifenanbieter.

An diesen 17. August werden sich nicht nur Sebastian Röschke und seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönfels noch lange erinnern, sondern auch die Mitglieder der anderen Lichtentanner Ortswehren. Bereits am Vormittag brannte ein Vierseitenhof in Lichtentanne lichterloh. „So was erlebst du nicht alle Jahre“, sagt er. Eineinhalb Tage...