Schreck am Morgen: Garage in Mülsen ausgebrannt

Unbemerkt hat in der Nacht zum Sonntag ein Feuer gewütet und alles vernichtet, was in der Garage gewesen war. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Mülsen. Als die Feuerwehr am Sonntagvormittag bei einer Garage im Mülsener Ortsteil Thurm eintraf, konnten die Kameraden nur noch schwelende Reste löschen. In einer Garagenanlage nahe der Voigtlaider Straße war nach Polizeiangaben eine der Garagen in der Nacht zum Sonntag komplett ausgebrannt. Das hatten Nutzer der Anlage festgestellt, als sie am Sonntag nichtsahnend zum Gebäudekomplex kamen. Alles, was in dieser Garage aufbewahrt worden war, wurde durch das Feuer vernichtet. „Eine Simson S 51, ein Motorrad der Marke Honda, ein Anhänger, diverse Maschinen und zwei Motorrad-Kombis“, zählt Polizeisprecherin Christina Friedrich auf „Freie Presse“-Nachfrage auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 10.000 Euro.

Erst brennt Garage in Meerane, dann in Mülsen

Laut Michel Arzt, Wehrleiter der Feuerwehr Mülsen, konnten die Einsatzkräfte nur noch kleinere Ablöscharbeiten durchführen. Umliegende Garagen seien kontrolliert worden, doch das Feuer habe nur in einer einzigen gewütet, so Arzt. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizeiinspektion unter Telefon 0375-4284480.

Erst in der Nacht zu Freitag stand eine Garage in Meerane am Remser Weg in Flammen. Dabei wurden unter anderem Autoreifen und ein Moped vernichtet. Schaden: rund 5000 Euro. Auch hier ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. (em)