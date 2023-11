Schulbus brennt am Montagfrüh in Zwickau: Feuerwehr ist mit 35 Kräften im Einsatz

Das Feuer ist wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen. Im Bus befanden sich keine Schüler. Was bisher bekannt ist.

Ein brennender Schulbus hat am Montagfrüh für Verkehrsbehinderungen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau gesorgt. Glück im Unglück: Im Bus, der in Richtung Hüttelsgrün unterwegs war, befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Schüler.