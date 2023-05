Senioren und ihre (gefährlichen) Ausflüge: Was der Balanceakt zwischen Freiheit und Kontrolle für Pflegekräfte in Zwickau bedeutet

Oma Ilse lässt sich am Vormittag die Sonne auf ihrer Lieblingsbank ins Gesicht scheinen. Opa Paul dreht mit seinem Rollator am Nachmittag seine Lieblingsrunde um den Block. Ältere Leute, die noch mobil sind, zieht es im Frühling an die frische Luft. Sie zwingen die Mitarbeiter in den Senioreneinrichtungen zu einem schwierigen Balanceakt - zwischen...