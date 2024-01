Silvester in Zwickau: So liefen die Partys in der „Neuen Welt“ und um Ringkeller

Ein Konzert mit einem Rod-Stewart-Double im Ballhaus hat die Besucher begeistert. Das anschließende Programm kam nicht bei allen gut an. Im Ringkeller konnten die Gäste selber singen.

Nach einem Silvesterball in Zwickau muss man schon seit Jahren suchen. Einst ausverkaufte Häuser, in denen ins neue Jahr getanzt wurde, wie das Klubhaus Steinkohle in Schedewitz, das Klubhaus Grubenlampe in Planitz, das Kulturhaus Auerbach oder der legendäre Lindenhof, sind allesamt von der Bildfläche verschwunden. Dem Begriff...