Silvesterlauf in Wilkau-Haßlau: Kreativ kostümiert ins Ziel

Ein ernst zun ehmender Wettkampf ist der Lauf im Sandbergstadion nicht. Gerade deswegen lockt er jedes Jahr viele Teilnehmer an. Lustige Kostüme sind von Vorteil, wenn man prämiert werden will.

Wenn im Stadion der Jugend in Wilkau-Haßlau Kostümierte ihre Runden drehen, dann ist Silvesterlauf. Zum Ausklang des Jahres 2023 zählten die Organisatoren vom SV Muldental Wilkau-Haßlau und Wilkauer Carnevalsclub in Summe 230 Teilnehmer, was ein neuer Rekord ist. Christopher Neef vom Vorstand des SV Muldental hat den Organisationshut auf....