Skelettfund in Zwickau: Wer lag jahrelang unentdeckt im Betonschacht?

Die Polizei steht vor einer Mammutaufgabe: Nach dem grausigen Fund auf einer Baustelle an der Saarstraße sind noch fast alle Fragen offen. Der Eigentümer des Geländes erzählt, wie die Knochen ans Tageslicht kamen.

Es sieht so ähnlich aus wie beim Goldwaschen, wie Kinder es in Freizeitparks tun können. Ein Mann schüttet Erdreich in ein Sieb, das das Ausmaß einer großen Pizza hat. Dann rüttelt er das Sieb kräftig hin und her, sodass Sand auf den Boden rieselt. Zurück bleiben kleine Erdklumpen, Stöckchen – und ab und zu ein menschlicher Zahn. Denn...