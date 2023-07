Softwarepanne verärgert Zwickauer Autofahrer: Grüne Welle ist gestört

Die Grüne Welle an den Ampelanlagen zwischen Humboldtstraße und Kolpingstraße in Zwickau ist derzeit nicht mehr in jedem Fall gewährleistet. Immer wieder stellen Autofahrer fest, dass jede Ampel in diesem Abschnitt auf Rot steht. Bürgermeisterin Silvia Queck-Hänel bestätigte das Problem auf Anfrage von Stadtrat Tristan Drechsel (BfZ) im...