Sonderausstellung zur Silberhochzeit: Reinsdorf feiert 25-Jähriges

Im Heimat- und Bergbaumuseum Reinsdorf ist 2024 eine neue Schau geplant. Das Thema lautet „25 Jahre Einheitsgemeinde Reinsdorf“.

Im Jahr 2024 gibt es eine neue Schau im Heimat- und Bergbaumuseum, bei der es um eine besondere Silberhochzeit geht: nämlich „25 Jahre Einheitsgemeinde Reinsdorf“. So lange ist es her, dass die Kommunen Vielau, Friedrichsgrün und Reinsdorf in einer ménage à trois verbunden worden sind. „Durch den Zusammenschluss wurde ein erfolgreicher...