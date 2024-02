Songwriterin aus Texas gibt am Freitag Konzert in Lichtentanne

Vanessa Peters präsentiert ihr aktuelles Album, produziert von Grammy-Gewinner Joe Reyes.

Songwriterin Vanessa Peters aus Dallas, Texas gastiert am Freitag, 20 Uhr im Kulturzentrum St. Barbara Lichtentanne. Ihre Stimme nimmt das Publikum vom ersten Moment an gefangen. Die 43-jährige US-Amerikanerin kommt mit der Band The Electrofonics nach Westsachsen, um ihr neues Album „Flying on Instruments“ vorzustellen, das Grammy-Gewinner...