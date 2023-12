Sparkasse Zwickau schließt keine Filialen mehr? In Bärenwalde tut sie es doch

Die Sparkassen-Geschäftsstelle im Crinitzberger Ortsteil Bärenwalde fällt zum Jahresende weg. Zum Geldabheben und Abgeben von Überweisungen gibt es eine neue Anlaufstelle ein paar Häuser weiter.

Schlecht kommuniziert oder einfach vergessen? Auf die Ankündigung der Sparkasse Zwickau, künftig am Filialnetz festhalten und keine Geschäftsstellen mehr schließen zu wollen, folgt jetzt genau das Gegenteil. Die Sparkassenfiliale im Crinitzberger Ortsteil Bärenwalde macht zum Jahreswechsel dicht. Davon wurden Kunden der Sparkasse per Brief in...