Spediteure aus Westsachsen schlagen Alarm: Mautverdopplung wird alle Waren teurer machen

Viele Bürger ahnen noch gar nicht, was auf sie zurollt. Von der beschlossenen Mauterhöhung sind nämlich nicht nur die Speditionen betroffen. Alle Kosten werden bis zum Endverbraucher weitergereicht.

Warm anziehen, Leute! heißt es nicht nur wegen des nahenden Winters. „Es wird alles teurer“, warnt Sven Umbreit, Geschäftsführer der Umbreit Group Wilkau-Haßlau. „Aber viele haben es noch gar nicht auf dem Schirm, was an Kosten auf sie zukommt.“ Schuld ist der Aufschlag in Höhe von 200 Euro pro Tonne CO2, der zum 1. Dezember allen...