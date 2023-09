Spendenlauf in Zwickau: 600 Schüler schwitzen für Marvin

Der Neuntklässler vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Zwickau leidet unter Muskelschwund. Für ihn haben Schüler wie Lehrer am Dienstag Runden gedreht –bei 30 Grad in der prallen Sonne.

12:25 Uhr haben an diesem Dienstag alle Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Zwickau Schulschluss. Zwei Sonderfahrten der Straßenbahn bringen die Schüler aus der Nordvorstadt bis zur Geinitzstraße. Grund dafür: ein von der Schule organisierter Spendenlauf im Westsachsenstadion. Auf diese Weise wird Geld gesammelt für den an...