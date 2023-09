„St. Barbara“ in Lichtentanne: Scottish Folk fürs Kopfkino

In die traditionellen Wurzeln der schottischen Highlands und Inseln hat am Dienstagabend die Band „Breabach“ die Besucher entführt.

Ewan Robertson ist fürs Deutsche zuständig. Und so begrüßt er die Gäste am Dienstagabend in der Lichtentanner Kulturkirche „St. Barbara“ zunächst mit einem fröhlichen „Hallo, wie geht‘s“. Tatsächlich scheint der fünfköpfigen Band das Wohlbefinden des Publikums am Herzen zu liegen. In der Pause mischen sie sich unkompliziert...