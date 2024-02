Stadthalle Zwickau drei Tage lang Treffpunkt rund ums Bauen: Das müssen Besucher wissen

Mit dem Tag für Fachbesucher ist am Freitag die 22. Baufachmesse eröffnet worden. Mit mehr Ausstellern als im Vorjahr. Ein Zeichen dafür, dass es mit der Baubranche wieder aufwärts geht?

Abgerechnet wird zwar erst am Sonntag. Doch viele Aussteller sind zuversichtlich, was die dreitägige Baufachmesse Zwickau angeht. So wie Franziska Wagner von Autarkstrom. „Wir sind schon viele Jahre hier. Die Zwickauer Messe ist wichtig, weil Kontakte zu Kunden aus der Region geknüpft werden“, sagt die Vertriebsmitarbeiterin der Zwickauer...