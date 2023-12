Stiftung bringt sich mit 3000 Euro in Zwickauer „Leser helfen“-Projekt ein

Ein Herzensanliegen: DRH Stiftung Kinderhilfe unterstützt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Sachsen.

Zwickau. Es ist ein lang gehegter Wunsch. Die Mädchen und Jungen der Kita „Regenbogenland“ in Zwickau-Eckersbach freuen sich ebenso auf den neuen Bolz- und Spielplatz wie die Mitarbeiter der Einrichtung. „Freie Presse“-Leser sind aufgerufen, dem Vorhaben finanziell unter die Arme zu greifen. Die DRH Stiftung Kinderhilfe bringt sich mit 3000 Euro in das Projekt ein.

Aus gutem Grund. „Weil es uns ein Herzensanliegen war. Wir unterstützen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Sachsen“, erklärt Vorstandsmitglied Monika Uhlmann. „Uns ist es wichtig, dort zu helfen, wo es brennt. Die sozialen Einrichtungen wissen es am ehesten.“

Kontakt durch Schachprojekt

Mit der Kita „Regenbogenland“ kam Monika Uhlmann 2022 durch das Schachprojekt in Kontakt, bei dem Mädchen und Jungen von 17 Kindergärten aus Zwickau und Umgebung spielerisch an das Thema Schach herangeführt wurden. Als Uhlmann von den Plänen zur Erneuerung des Bolzplatzes erfuhr, war sie begeistert. „Natürlich sind in der Kita nicht nur sozial benachteiligte Kinder, aber es ist halt eine Kita in einem Brennpunkt-Stadtteil.“ Dem Stiftungsvorstand imponiert, mit wie viel Herzblut sich Leiterin Kati Lissy für ihre Kita engagiert. „Ich bin stolz, wenn die Eltern erzählen, dass sie ihre Kinder herbringen, weil sie früher selbst hier waren und es ihnen gefallen hat“, sagt Lissy.