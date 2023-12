Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Westsachse des Jahres?

Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ sind aufgerufen, den Ehrentitel zu vergeben. Zehn Männer und Frauen der Region, die in diesem Jahr für besondere Schlagzeilen sorgten, sind nominiert.

Was ist es eigentlich, das von einem fast abgelaufenen Jahr am meisten im Gedächtnis bleibt? Forscher haben mehrfach belegt, dass es tatsächlich die schlechten Nachrichten sind, die bei uns die größten emotionalen Reaktionen auslösen und uns deswegen auch im Nachhinein stärker beschäftigen. Vieles, das in diesem Jahr Grund zur Freude oder zur Hoffnung gegeben hat, mögen wir fast schon vergessen haben. Grund genug, uns ins Gedächtnis zurück zu rufen, was uns in diesem Jahr alles begeistert hat, wen wir bewundert und mit wem wir uns gefreut haben. Denn auch 2023 haben die engagierten Frauen und Männer überall im Landkreis Zwickau angepackt, sie haben sich eingesetzt, sie haben all ihre Kraft in Projekte und Vorhaben gesteckt, um die Region noch ein Stück weit mehr lebens- und liebenswerter zu machen. Und wieder ist es der Redaktion schwer gefallen, zehn Kandidatinnen und Kandidaten auszuwählen, um sie Ihnen, liebe Leser, zur Wahl zum „Westsachsen des Jahres 2023“ vorzuschlagen.

Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten ab. Sie können Ihre Stimme im Zeitraum von Dienstag den 26. Dezember bis Montag den 1. Januar, 12 Uhr abgeben. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. (ael)

Stimmen Sie jetzt ab!