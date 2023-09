Stimmungsvolles Open-Air-Konzert in der Fankurve: Zwickauer Anhänger feiern Crowdfunding-Erfolg des FSV

So etwas sieht man selten: Eine volle Fankurve mit Gesängen und Schlachtrufen, obwohl kein Fußballspiel stattfindet. Schauplatz dieses denkwürdigen Abends war am Freitag die GGZ-Arena Zwickau.

Mehr als 1000 Anhänger des Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau haben am Freitagabend ein stimmungsvolles Open-Air-Konzert in der Fankurve E5 der GGZ-Arena erlebt. Zum erfolgreichen Abschluss der Crowdfunding-Kampagne „Fußball gehört des Fans“ stimmte der Kurvenchor in Begleitung von Leo Siberski, Generalmusikdirektor des Theaters...