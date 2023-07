Strafbefehl gegen den Bierwerfer von Zwickau: Jetzt steht fest, wie viel er zahlen muss

Beim Stand von 1:1 in der Drittliga-Partie zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen im April flogen Bierbecher in Richtung Stadioneingang, als es zur Halbzeit in die Kabine ging. Schiedsrichter Nicolas Winter traf eine gezielte Bierdusche direkt ins Gesicht - danach brach der Referee die Partie ab.