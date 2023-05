Straßenbau in Mülsen: "Wenn sich nichts tut, machen wir weiter Krawall!"

Nachdem auf der Neuschönburger und der Wildenfelser Straße in Mülsen über Ostern große Schlaglöcher bunt markiert und bepflanzt wurden, sind etliche geflickt worden. Am Freitag gab es einen Vor-Ort-Termin mit dem Landrat, dem Leiter des Straßenbauamtes und dem Bürgermeister. Über die Ergebnisse der Zusammenkunft hüllt sich die Behörde in Schweigen, will erst im Mai umfassend informieren.