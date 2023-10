Streetworker sucht Kontakt zu Mülsener Jugendlichen

Phillipp Mothes hat das Dorf bereits per Rad erkundet. Zunächst will er nur ranhorchen, was gebraucht wird.

Die Länge des vermutlich längsten Dorfes in Sachsen hat der 22-jährige Phillip Mothes bereits erfahren: „Ich bin den Mülsengrund schon mit dem Rad hoch und runter", erzählte der junge Mann, der seit September als Streetworker für die Jugendlichen im Ort arbeitet. Gemeinsam mit seinem für Lichtenstein zuständigen Kollegen Richard...