Streik bei Kaufland in Zwickau

Beschäftigte der Kaufland-Filiale in Pölbitz sind am Mittwochvormittag in den Streik getreten. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, dient das Geschäft an der Franz-Mehring-Straße als Treffpunkt von Mitarbeitern weiterer Kaufland-Filialen sowie von Handelsketten wie Aldi und Netto. Verdi fordert 2,50 Euro mehr Gehalt pro Stunde, was einem Plus...