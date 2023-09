Tod des Zwickauer Fußballidols Alois Glaubitz: Wie die Fans Abschied nehmen können

Viele Menschen nehmen Anteil am Tod des Zwickauer Rekordspielers Alois Glaubitz. Der FSV Zwickau bereitet für die Fans eine Abschiedsfeier vor, die zum Ende der Woche stattfinden soll.

Der Tod des Zwickauer Rekordspielers Alois Glaubitz hat in Zwickau große Trauer ausgelöst. Auf seiner Stele im Legenden-Eck an der GGZ-Arena wurden Grablichter aufgestellt und eine Kondolenz-Ecke eingerichtet. An der nach Glaubitz benannten Fankneipe "Alois" am Neumarkt, die vom Verein Zwickauer Fußballgeschichten betrieben wird, wurde...