Torfstraße in Hartmannsdorf: Der erste Abschnitt ist freigegeben

Das Projekt „Sanierung Torfstraße“ in Hartmannsdorf schreitet voran. Der erste Bauabschnitt – in Summe 605 Meter Strecke – ist jetzt fertiggestellt und am Dienstag seiner Bestimmung übergeben worden. Die Fahrbahn ist im Zuge der Maßnahme von bisher 4 Metern Breite auf 4,25 Meter erweitert worden. Investiert worden sind für diesen...