Totgefressen: Ratten von Mülsen gehen in die Fallen

Die Bekämpfungsaktion der Gemeinde war offenbar erfolgreich. Wie erfolgreich kann allerdings niemand sagen: Die Tiere sterben heimlich.

In Mülsen dürften in diesem Jahr deutlich weniger Ratten unterwegs sein als noch im Vorjahr. Der Plan der Rattenbekämpfungsaktion, die die Gemeinde in den letzten Monaten des vergangenen Jahres in den Ortsteilen Jacob, Niclas und Ortmannsdorf durchgeführt hatte, ist aufgegangen. Conny Packert, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der...