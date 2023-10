Trendfrisur Edgar-Cut: Kann man sich auch in Zwickau den Haarschnitt abholen?

Der Edgar-Cut ist mehr als nur ein trendiger Haarschnitt. Es ist ein regelrechtes TikTok-Phänomen. Die „Freie Presse“ hat sich in Zwickau auf die Suche nach dem Edgar gemacht.

Der Edgar-Cut ist nicht nur eine extravagante Frisur. Es ist ein Internetphänomen, entstanden auf der Social-Media Plattform TikTok. Nur über soziale Meiden schaffte es der Edgar von den Vereinigten Staaten von Amerika über den Atlantik bis in den deutschsprachigen Raum. Cheyne Lewin Hofer aus Zuchwil in der Schweiz gilt als erster Friseur in...