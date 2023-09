Trotz Termins: Zwickauer Arzt schickt Kassenpatienten weg

Obwohl sie einen Termin hatte, muss Evelin Liebold ohne Behandlung wieder nach Hause fahren. Ihr Arzt kümmert sich in diesem Monat nur noch um Privatpatienten.

Zwickau. Solche Erfahrungen hatte Evelin Liebold vorher noch nicht mit dem Gesundheitssystem gemacht. Vor kurzem ist sie zu ihrem Orthopäden gegangen, um einen lange vereinbarten Termin wahrzunehmen. Wie es sich gehört, war sie pünktlich. An der Praxistür aber hing ein Schreiben mit folgendem Wortlaut: "Im Zeitraum 07.08.2023 bis 03.09.2023 findet in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung keine Sprechstunde für gesetzlich Versicherte statt. Bei Notfällen wenden sie sich bitte an die Notfallzentren der Krankenhäuser oder an die zentrale Telefonnummer 116 117. Vielen Dank für Ihr Verständnis."

"Mein Verständnis", sagt Evelin Liebold, "hält sich in Grenzen." Schließlich hatte sie einen Termin, und eine stichhaltige Begründung für das Aussperren von Kassenpatienten hat sie nicht erhalten. "Ich wurde weder telefonisch noch schriftlich über den Ausfall der Sprechstunde informiert." Genau dasselbe schildert auch eine zweite Patientin, deren Name der "Freien Presse" bekannt ist. "Ich fühle mich ganz großartig, so als Patient zweiter Klasse", schildert Liebold empört. Auf Nachfrage, sagt sie, wurde nicht erläutert, warum es im Vorfeld dazu keine Information gab. Nachdem sie kurz unsicher war, ob sie überhaupt eintreten dürfe, ging sie in die Praxis. Am Empfang bekam sie einen neuen Termin. Eine Entschuldigung oder Erläuterung, wieso und weshalb die Praxis nun für eine bestimmte Zeit zum exklusiven Ort für privat Versicherte wird, sei ausgeblieben.

Ist das überhaupt erlaubt?

Für viele Patienten kann eine solche Spontanabsage schnell zum Problem werden. Arzttermine sind begehrt, gleichwohl rar. Was ist, wenn man sich für einen langersehnten Termin einen Urlaubstag auf Arbeit nimmt, Anfahrtskosten hat oder seine Kinder extra unterbringen muss? Wo können sich Patienten beschweren? Kann jede Praxis selbst entscheiden, ob und wann sie privat oder gesetzlich Versicherte behandeln und wie läuft der Genehmigungsprozess ab?