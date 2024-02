Trügerische Idylle in kleinem Zwickauer Stadtteil: Wenigstens elf Autos zerkratzt

In der Nacht zum Mittwoch hat jemand für Lackschäden an mehreren geparkten Fahrzeugen in Niederhohndorf gesorgt. Viele Bewohner haben Anzeige erstattet.

Thomas Höffler wohnt seit 20 Jahren in Zwickau-Niederhohndorf. Der 54-Jährige weiß das gute nachbarschaftliche Verhältnis und die Abgeschiedenheit vom Lärm der Großstadt zu schätzen. „Wir sind ein friedliches Dörfchen", sagt er und wundert sich umso mehr, was in der Nacht zum Mittwoch passiert ist. „So etwas gab es hier noch nie",