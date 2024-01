Unbekannte randalieren in Zwickauer Kleingartenanlage

Im Ortsteil Bockwa wurden am Wochenende unter anderem sieben Gartentore aufgetreten sowie mehrere Laubenfenster eingeschlagen.

Erheblichen Schaden haben Randalierer in einer Zwickauer Kleingartenanlage hinterlassen. Darüber berichtete die Polizei am Wochenende. Tatort war die Kleingartenanlage Am Schmelzbach im Ortsteil Bockwa.