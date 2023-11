Unbekannte schlagen an fünf Autos in Zwickau Scheiben ein

Polizei warnt: Keine Wertgegenstände im Wagen liegen lassen

Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zum 3. November in Zwickau beschädigt worden. Laut Polizei waren einem Bürger am Freitagmorgen drei kaputte Wagen an der Nicolaistraße aufgefallen. Die Täter zerstörten die Heckscheiben eines VW, eines Honda und eines Citroen. Ob etwas fehlt, ist noch unklar. Die Instandsetzungskosten werden mit rund 1500...