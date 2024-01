Unfälle mit Lastern im Landkreis Zwickau: Fast 200.000 Euro Sachschaden und stundenlange Sperrungen

Auf der winterglatten Fahrbahn gab es am Donnerstag mehrere schwere Unfälle mit Lastern. Die Bergungsarbeiten haben zum Teil bis in die Nachtstunden angedauert. Was passiert ist.

Für Abschleppunternehmen, die über schwere Technik zur Bergung von Lastern verfügen, hat es am Donnerstag viel Arbeit im Landkreis Zwickau gegeben. Auf winterglatter Fahrbahn waren Laster in zwei Unfälle verwickelt – auf der A 72 bei Zwickau und auf der B 175 in Langenbernsdorf.