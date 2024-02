Unfall an Kreuzung in Lichtentanne: Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

An der Kollision waren ein Hyundai und ein BMW beteiligt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 9000 Euro und spricht über die Unfallursache.

Lichtentanne.

Ein Vorfahrtsfehler war am Dienstag die Ursache für einen Unfall im Lichtentanner Ortsteil Ebersbrunn. Eine 73-jährige Frau fuhr gegen 13.50 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Reichenbacher Straße aus Ebersbrunn kommend in Richtung Hauptmannsgrün. An der Kreuzung mit der Hauptmannsgrüner Straße missachtete die Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt eines 71-jährigen BMW-Fahrers, teilt die Polizeidirektion mit. Dadurch kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, welche von Helfern des Rettungsdienstes ambulant behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden an den beiden beschädigten Autos auf rund 9000 Euro. (hof)