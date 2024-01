Unfall auf der B 173 bei Lichtentanne: 18-Jährige wird schwer verletzt

An der Unfallstelle musste die Bundesstraße für circa drei Stunden gesperrt werden.

Lichtentanne.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag auf der B 173 bei Lichtentanne gekommen. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Opel die B 173 aus Richtung Schönfels kommend. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und streifte dort einen entgegenkommenden Citroën (Fahrer: 26). Durch den Unfall wurde der Citroën-Fahrer leicht verletzt, die Opel-Fahrerin wurde hingegen schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, welcher mit insgesamt rund 35.000 Euro beziffert wird. Zur Bergung und zur Unfallaufnahme war die B 173 für rund drei Stunden gesperrt. (jarn)